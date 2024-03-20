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Совместный стрим Меллстроя с Моргенштерном* побил рекорд — онлайн более 720 тыс. зрителей

Совместный стрим Меллстроя с Моргенштерном* побил рекорд — онлайн более 720 тыс. зрителей
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Стример Андрей Mellstroy Бурим побил рекорд по количеству зрителей на личных онлайн-трансляциях на русском языке.

Совместный стрим Мела с известным рэпером Моргенштерном* на платформе Kick одновременно привлёк 720 592 зрителя. Это почти на 200 тыс. больше, чем у предыдущего рекордсмена N3koglai (стрим проходил в январе 2022 года). При этом некоторые зрители сомневаются, что это реальная цифра, и обвиняют стримеров в накрутке.

Бурим также подарил Алишеру $ 150 тыс. за то, что онлайн эфира превысил более 700 тыс. зрителей. Моргенштерн, в свою очередь, позвал сокастера на съёмки клипа, которые пройдут завтра, 21 марта — Андрей сыграет небольшую роль в формате камео.

* Алишер Моргенштерн (MORGENSTERN) признан иностранным агентом в Российской Федерации.

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