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По The Sims снимут фильм

По The Sims снимут фильм
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что по самому популярному симулятору жизни The Sims снимут фильм. Одним из продюсеров картины выступит Марго Робби. Над лентой будет работать её компания LuckyChap.

За постановку ленты отвечает режиссёр первого сезона «Локи» Кейт Херрон. Она же напишет сценарий совместно с Бриони Редман. Electronic Arts, которая издала игру, также будет задействована в качестве продюсера.

Сюжет фильма не раскрывается. Неизвестен и его актёрский состав.

THR отметило, что в чём-то The Sims схожа с фильмом «Барби». В игре нет реального повествования, и персонажи живут своей жизнью, хотя и под контролем игроков. У куклы Барби нет собственной жизни, поскольку она живёт так, как захотят те, кто с ней играют. Подобное происходит и в The Sims.

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