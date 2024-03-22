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Sony выпустит небольшой мультфильм по «Человеку-пауку: Паутина вселенных» на YouTube

Sony выпустит небольшой мультфильм по «Человеку-пауку: Паутина вселенных» на YouTube
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Sony Pictures анонсировала короткометражный фильм The Spider Within: A Spider-Verse Story — небольшую историю по франшизе «Человек-паук: Паутина вселенных». Ленту можно будет полностью бесплатно посмотреть на YouTube-канале студии уже 27 марта.

The Spider Within: A Spider-Verse Story расскажет о Майлзе Моралесе, который так старается сбалансировать обязанности обычного школьника и спасителя Нью-Йорка, что ловит паническую атаку. В конечном итоге супергерой понимает, что обратиться за помощью может быть таким же смелым поступком, как и защита своего города от зла.

В Sony Pictures отмечают, что короткометражный фильм должен показать, что даже самые знаменитые спасители мира страдают от психологических проблем. В компании надеются, что после просмотра ленты зрители начнут серьёзнее относиться к своему ментальному здоровью и обсуждению проблем с близкими.

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