Релиз GTA 6 могут отложить до 2026 года — СМИ

Издание Kotaku поделилось свежей информацией о разработке Grand Theft Auto 6. По данным источников портала, в Rockstar Games становится всё больше опасений, что игру придётся отложить до 2026 года. Сейчас релиз якобы намечен на весну 2025-го, однако студия может взять дополнительное время на производство боевика.

В Kotaku отмечают, что именно по этой причине руководство Rockstar настаивает на возвращении сотрудников в офисы — это может ускорить разработку. Однако многие создатели игры отказываются от предложения, не желая работать сверхурочно и менять привычный образ жизни.

Согласно официальной информации от Rockstar Games, релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series. После этого игра наверняка доберётся и до ПК.