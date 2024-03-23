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Анонсирован бюджетный смартфон ZTE Yuanhang 41S с кевларовой панелью и большой батареей

На этой неделе был анонсирован бюджетный смартфон ZTE Yuanhang 41S. Производитель оценил устройство в $ 152 (~ 14 тысяч рублей). Девайс работает на восьмиядерном процессоре SoC Unisoc T760.

Гаджет оснащён 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720x1600 и частотой обновления 90 Гц. Также новинка получила большой аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч. Среди отличительных черт устройства можно выделить заднюю панель, которая изготовлена из текстурированного кевлара.

Что касается камер, то основная получила 13-МП датчик, а вспомогательный обеспечивает поддержку HDR и ночного режима. Фронтальная камера обладает разрешением в 5 Мп.

Продажи ZTE Yuanhang 41S стартуют 29 марта. Смартфон будет доступен в двух расцветках: Crystal Black (чёрной) и Sky Blue (синей).