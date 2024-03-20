Эксперт рассказал, какое приложение на смартфоне больше всего забивает память

Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов назвал приложение, которое хранит больше всего кэша на смартфоне. Им оказался мессенджер «Телеграм».

По словам эксперта, «Телеграм» хранит все аудиосообщения, картинки, файлы и прочее. Из-за этого быстро забивается память.

Немногие пользователи знают, что «Телеграм» хранит просто гигантский объём информации — это все ваши аудиосообщения, картинки, файлы которые вам присылают другие пользователи, информация с телеграм-каналов. У меня был опыт, когда моя знакомая пожаловалась, что у неё в смартфоне на 64 ГБ практически полностью забита память. Стали смотреть — «Телеграм» занимает более 30 ГБ.

Не лишним будет установить и минимальный объём кэша, отметил Черноусов.