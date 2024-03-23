Представлен смартфон OnePlus Ace 3V с мощным процессором и защитой от влаги IP65

Компания OnePlus анонсировала смартфон OnePlus Ace 3V. Новинка работает на мощном процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 и операционной системе Android 14.

Фото: OnePlus

OnePlus Ace 3V получит 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2150 нит. Также смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ко всему прочему, OnePlus Ace 3V обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP65. Производитель обещает обновлять устройство до Android 17 и выпускать патчи безопасности до 2028 года.

Девайс уже доступен для покупки на территории Китая в чёрной и фиолетовой расцветках. Стоимость версии смартфона с 12 ГБ/256 ГБ составила $ 279 (~ 25 тысяч рублей), а 16 ГБ/512 ГБ — $ 360 (~ 33 тысячи рублей).