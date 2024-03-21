Роскачество: Apple и Google способны отключить смартфоны в России

Компании Apple и Google способны отключить смартфоны в России, однако за данным решением последуют репутационные потери. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с изданием «РИА Новости».

Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства.

По его словам, хоть у Apple больше возможностей для отключения устройств, однако и владельцы Android рискуют столкнуться с большими трудностями. Кузьменко добавил, что реализовать подобное корпорациям будет сложно, так как на девайсах не указано, для какой страны они произведены.

Разговоры о блокировке смартфонов россиян появились после того, как данную тему затронул депутат Госдумы Антон Горелкин.