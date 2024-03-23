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«Я уже слишком стар»: актёр Лиам Нисон не собирается возвращаться в «Звёздные войны»

«Я уже слишком стар»: актёр Лиам Нисон не собирается возвращаться в «Звёздные войны»
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Популярный британский актёр Лиам Нисон прокомментировал своё теоретическое возвращение к роли джедая Квай-Гон Джинна, в которого он перевоплотился в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». В интервью Screen Rant 71-летний актёр заявил, что он уже не вернётся к этому герою, ведь для этого он уже слишком стар.

Нисон отметил, что в последний раз снимался в фильме по франшизе в 1998 году, однако сейчас он не видит себя в образе этого героя.

Мы сняли «Скрытую угрозу» 26 лет назад! Сделаю ли я это снова? Я так не думаю. Я уже слишком стар, чертовски стар. Я не вижу ситуации, в которой я бы вернулся к этой роли.

Интересно, что совсем недавно его коллега по приквелам Юэн Макгрегор вернулся к роли Оби-Вана Кеноби в одноимённом сериале. Шоу вышло летом 2022 года — с тех пор актёр неоднократно заявлял, что готов вновь исполнить роль знаменитого джедая.

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