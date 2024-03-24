Фильм ужасов «Поздний вечер с дьяволом» заработал $ 666 666 за день проката

По итогам первого уикенда хоррор «Поздний вечер с дьяволом» стартовал в США с $ 2,8 млн. Картина с Давидом Дастмалчяном («Оппенгеймер») стала самым кассовым дебютом в истории кинокомпании IFC Films — ранее лидерство удерживал триллер «Наблюдающий».

Интересно, что за воскресный прокат лента заработала ровно $ 666 666 — знаменательную для подобной тематики сумму. Судя по всему, это действительно удачное совпадение, а не маркетинговый ход со стороны прокатчика, отмечают в издании Variety.

Ситуация уже привлекла внимание зарубежных СМИ и обычных зрителей. Аналитики тем временем обращают внимание на отличные для независимой картины сборы. По их мнению, в Голливуде всё ещё есть место для интеллектуальных авторских фильмов самых разных жанров.