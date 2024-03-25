В Steam стартовал Фестиваль построения колод со скидками на сотни игр
25 марта в Steam начался Фестиваль построения колод — он посвящён играм, в которых необходимо составлять собственные колоды и побеждать противников. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале построения колод в Steam
- Balatro — 549 рублей (-10%)
- Inscryption — 275 рублей (-50%)
- Across the Obelisk — 549 рублей (-50%)
- Aces and Adventures — 355 рублей (-50%)
- Ash of Gods: The Way — 616 рублей (-30%)
- Cardboard Town — 319 рублей (-55%)
- Shogun Showdown — 385 рублей (-30%)
- Pirates Outlaws — 210 рублей (-50%)
- Chrono Ark — 282 рубля (-35%)
Фестиваль построения колод продлится до 1 апреля включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.
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