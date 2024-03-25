В Steam стартовал Фестиваль построения колод со скидками на сотни игр

25 марта в Steam начался Фестиваль построения колод — он посвящён играм, в которых необходимо составлять собственные колоды и побеждать противников. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале построения колод в Steam

Фестиваль построения колод продлится до 1 апреля включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.