Из The Callisto Protocol убрали Denuvo — производительность игры выросла

Издание DSOGaming обратило внимание, что из The Callisto Protocol пропала антипиратская защита Denuvo. Разработчики убрали её почти через полтора года после релиза.

Сразу же после того, как защита спала, хакеры взломали тайтл и выложили его в Сеть для скачивания.

Согласно тестам, проведённым изданием, после удаления Denuvo минимальная частота кадров повысилась на 22%: с 80 FPS до 98 FPS. Однако средняя частота кадров осталась прежней — 120 кадров в секунду. Тестировщик также отметил уменьшившееся количество статтеров.

Иными словами, наличие Denuvo действительно бьёт по производительности, именно поэтому игроки так не любят тайтлы, выпущенные с этой антипиратской системой.

The Callisto Protocol доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.