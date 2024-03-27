Дени Вильнёв считает, что Зендея сможет стать режиссёром

Недавно режиссёр «Дюны 2» Дени Вильнёв и Стивен Спилберг посетили подкаст The Director's Cut — A DGA. В нём они поговорили про кино, работу в индустрии и прочем.

Вильнёв также не забыл про Зендею, которая исполнила одну из главных ролей в «Дюне» и «Дюне 2». По мнению режиссёра, у актрисы есть предрасположенность к тому, чтобы снять собственный фильм. Постановщик уверен, что скоро так и случится.

Зендея, она великолепна. Она всегда была на съёмочной площадке. Даже когда отсняла все свои сцены, она сидела между мной и Грегом Фрейзером и просто слушала.

Ранее Вильнёв назвал звёзд «Дюны» и других фильмов Тимоти Шаламе, Зендею и Флоренс Пью «кинозвёздами будущего», за которыми потянется вся молодёжь.