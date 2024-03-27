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Для Honkai: Star Rail вышел патч 2.1 с новыми героями, ивентами и баннерами

Для Honkai: Star Rail вышел патч 2.1 с новыми героями, ивентами и баннерами
Аудио-версия:
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27 марта для игры Honkai: Star Rail вышло глобальное обновление 2.1, посвящённое годовщине с момента релиза проекта. Апдейт уже вышел на ПК, мобильных платформах и PlayStation 5. Патч пробудет в игре примерно шесть недель — до первой половины мая.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

В обновлении 2.1 добавили сразу трёх героев, получить которых можно с помощью временного баннера:

  • Ахерон - пятизвёздочный герой пути небытия.
  • Авантюрин — пятизвёздочный персонаж пути сохранения.
  • Галлахер - четырёхзвездочный герой пути изобилия.

В Honkai: Star Rail также появились новые миссии и события, девятый мир с двумя новыми наборами планарных украшений и многое другое. Ознакомиться со всеми деталями патча можно в нашем отдельном материале.

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