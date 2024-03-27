Для Honkai: Star Rail вышел патч 2.1 с новыми героями, ивентами и баннерами

27 марта для игры Honkai: Star Rail вышло глобальное обновление 2.1, посвящённое годовщине с момента релиза проекта. Апдейт уже вышел на ПК, мобильных платформах и PlayStation 5. Патч пробудет в игре примерно шесть недель — до первой половины мая.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

В обновлении 2.1 добавили сразу трёх героев, получить которых можно с помощью временного баннера:

Ахерон - пятизвёздочный герой пути небытия.

- пятизвёздочный герой пути небытия. Авантюрин — пятизвёздочный персонаж пути сохранения.

— пятизвёздочный персонаж пути сохранения. Галлахер - четырёхзвездочный герой пути изобилия.

В Honkai: Star Rail также появились новые миссии и события, девятый мир с двумя новыми наборами планарных украшений и многое другое. Ознакомиться со всеми деталями патча можно в нашем отдельном материале.