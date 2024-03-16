Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 2.1: новые герои, ивенты и баннеры

Разработчики Honkai: Star Rail провели прямую трансляцию о предстоящем глобальном обновлении 2.1, посвящённом годовщине с момента релиза игры.

Патч 2.1 для Honkai: Star Rail выйдет 27 марта 2024 года и, вероятнее, всего, будет продолжаться шесть недель — до начала мая. Апдейт добавит в игру трёх новых персонажей — Ахерон, Авантюрина и Галлахера, а также новую главу сюжета, область для исследования, временные события и другой контент.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В версии 2.1 будет добавлено три новых героя, получить которых можно будет только с помощью временного баннера события. Галлахер после обновления 2.2 перейдёт в стандартный баннер.

Ахерон — таинственный галактический рейнджер, с которым игроки познакомились в ходе основного сюжета патча 2.0. Это пятизвёздочный герой пути небытия (накладывает дебаффы на врагов), наносящий электрический урон. Она не пользуется энергией, а для ульты использует заряды. Техника мгновенно убивает монстра.

— таинственный галактический рейнджер, с которым игроки познакомились в ходе основного сюжета патча 2.0. Это пятизвёздочный герой пути небытия (накладывает дебаффы на врагов), наносящий электрический урон. Она не пользуется энергией, а для ульты использует заряды. Техника мгновенно убивает монстра. Авантюрин — топ-менеджер из Корпорации звёздного мира, также появившийся в истории в версии 2.0. Редкость — пять звёзд, путь — сохранение (щиты для союзников), тип урона — мнимый. Попадание соперника по щиту нанесёт ему урон, а Авантюрин получит случайный бафф.

— топ-менеджер из Корпорации звёздного мира, также появившийся в истории в версии 2.0. Редкость — пять звёзд, путь — сохранение (щиты для союзников), тип урона — мнимый. Попадание соперника по щиту нанесёт ему урон, а Авантюрин получит случайный бафф. Галлахер — член охранной организации Пенаконии. Четырёхзвездочный персонаж пути изобилия (лечение союзников), наносит огненный урон. При этом ультимейт не восстанавливает здоровье, а наносит урон врагам, накладывая дебафф.

Ахерон также посвятят отдельный синематик, который выйдет в ближайшие дни на YouTube-канале игры.

Фото: HoYoverse

Баннеры версии 2.1 для Honkai: Star Rail

Получить новых персонажей можно с помощью временной молитвы события. Параллельно будут доступны баннеры с сигнатурным оружием (включая новые конусы Ахерон и Авантюрина) и другими пятизвёздочными персонажами, вышедшими ранее.

С 27 марта до 16 апреля включительно — молитвы Ахерон и Лочи (реран). В обоих баннерах также будут доступны четырёхзвёдочные Галлахер , Пела и Дань Хэн.

и Лочи (реран). В обоих баннерах также будут доступны четырёхзвёдочные , Пела и Дань Хэн. С 16 апреля до 7 мая включительно — Авантюрин и реран Цзинлю, а также четырёхзвёздочные Рысь, Лука и Сервал.

Фото: HoYoverse

Новые миссии и события

Помимо продолжения основного сюжета на планете празднеств Пенаконии, игрокам будет доступна новая зона для исследований — парк развлечений, где появится новый ежедневный босс и новые данжи с ресурсами. Там также будут доступны новые мини-игры, в том числе платформер и загадки.

В основном временном ивенте игроки смогут создавать коктейли, заменяя бармена. Чтобы получить звёздный нефрит и другие награды, нужно будет готовить напитки для различных монстров и роботов. Главным же бонусом станет бесплатный четырёхзвёздочный персонаж на выбор, включая нового — Галлахера.

Помимо этого, в ходе версии 2.1 будут доступны другие события:

боевой ивент с усилением способностей персонажей в ретростиле;

тройные награды с планарными украшениями;

логин-ивент, в котором можно получить 20 попыток открыть баннер события.

Фото: HoYoverse

Другие обновления HSR в патче 2.1

Виртуальная вселенная получила большое обновление — появится девятый мир с двумя новыми наборами планарных украшений, а также новыми механиками, связанными с путями используемых персонажей.

Ряд введённых в 2.0 функций также обновили: в новых приключениях братец Хану сможет стрелять из пушки, а в раздел с Часиком, где нужно было собирать стикеры на страницы, добавили новые главы.

Также в апдейте будет добавлена кнопка мгновенного обновления экспедиций (как в Genshin Impact).

Фото: HoYoverse

Подарки к годовщине Honkai Star Rail

Разработчики также ответили на ряд вопросов в честь приближающегося праздника — почти год с момента выхода игры:

К версии 2.3 авторы хотят упростить фарм планарных украшений в Honkai: Star Rail.

В 2024 году планируется по-новому раскрыть историю и геймплей Март 7 и других членов экипажа Звёздного экспресса (возможно, они получат новые пути).

Разработчики уже работают над продолжением сюжета планеты Лофу Сяньчжоу.

К годовщине в игре также появится специальный ивент — настольная игра по типу монополии, в которой мы ещё раз вспомним свои путешествия с момента релиза и сможем получать ежедневные награды.

Помимо этого, будет доступен уже упомянутый логин-ивент на 20 пропусков, а также 1 600 звёздного нефрита и другие награды. Разработчики также планируют провести концерт с музыкой из игры и оффлайн-ивенты в разных городах мира.

Фото: HoYoverse / HSR News

Помимо этого, авторы приготовили подарки для зрителей: промокоды на 300 звёздного нефрита и внутриигровые ресурсы. Узнать подробнее и получить бонусы можно тут.

Версия 2.1 будет доступна до 8 мая, когда её должна сменить следующая — 2.2. В ней появятся Зарянка и Бутхилл, а также будет закончен основной сюжет планеты Пенакония.