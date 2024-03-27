Представлен бюджетный смартфон Vivo V40 SE с мощным процессором и большой батареей

Китайская компания Vivo представила Vivo V40 SE — новый среднебюджетный смартфон с операционной системой Android 14 в фирменной оболочке Funtouch OS 14. Продажи гаджета должны начаться в ближайшее время, его стоимость пока не объявлена.

Vivo V40 SE получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 4 Gen 2 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также батареей 5000 мА/ч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки. Корпус гаджета защищён от влаги и пыли по стандартам IP5X/IPX4

Гаджет получил тройную камеру: основная с датчиком 50 Мп и два модуля на 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера оснащена привычным сенсором на 16 Мп.