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Стивен Спилберг назвал «Дюну 2» одним из лучших фантастических фильмов в истории

Стивен Спилберг назвал «Дюну 2» одним из лучших фантастических фильмов в истории
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Недавно режиссёры Дени Вильнёв и Стивен Спилберг приняли участие в новом выпуске подкаста The Director's Cut — A DGA Podcast. В рамках него постановщики обсудили фильм «Дюна 2».

Спилберг назвал работу Вильнёва одной из лучших научно-фантастических картин в истории. Особенно сильно его впечатлили моменты с огромными песчаными червями.

Это один из самых лучших научно-фантастических фильмов, который я когда-либо видел.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Напомним, по итогам третьего уикенда сборы «Дюны 2» по всему миру достигли $ 574 млн. Лента не добралась до России, однако её показывают в стране неофициально.

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