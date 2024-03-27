На проходящем прямо сейчас Международном форуме «Российский кинобизнес 2024» режиссёр и продюсер Сарик Андреасян анонсировал продолжение фильма «Домовёнок Кузя» — ещё до выхода первой части. Лента вновь будет основана на книгах Татьяны Александровой.

По словам постановщика, съёмки второго фильма стартуют уже осенью. Судя по всему, актёрский состав останется прежним, а сейчас ведётся работа над сценарием сиквела. О чём расскажет продолжение, пока неясно.

Премьера фильма «Домовёнок Кузя» состоится 19 декабря во всех кинотеатрах страны. Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузя и Нафаня же стали анимационными персонажами в формате ленты с живыми актёрами.