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Герои Marvel сразятся в новой игре в духе Overwatch: анонс Marvel Rivals

27 марта был анонсирован Marvel Rivals — динамичный PvP-шутер в стиле Overwatch от третьего лица с супергероями. Среди главных особенностей: разрушаемое окружение и парные способности персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

В перечень доступных персонажей войдут Чёрная пантера, Доктор Стрэндж, Грут, Халк, Железный человек, Локи, Магнето, Пени Паркер, Алая ведьма, Человек-паук и многие другие. Каждый из них обладает своим уникальным перечнем способностей.

За разработку Marvel Rivals отвечают создатели Battlefield и Call of Duty. Командные матчи в игре будут проходить в формате «6 на 6». Издателем выступает китайская NetEase.

Закрытое альфа-тестирование Marvel Rivals пройдёт в мае через Steam и Epic Games Store. Подать заявку можно по ссылке. Тайтл будет распространяться по условно-бесплатной модели. Ещё игра получит русские субтитры.