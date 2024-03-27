На YouTube вышел короткий мультфильм по «Человеку-пауку: Паутина вселенных»

Компания Sony выложила короткометражный мультфильм по «Человеку-пауку: Паутина вселенных» — проект получил название «Паук внутри» (The Spider Within). Его продолжительность составила 7 минут и 14 секунд.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

The Spider Within: A Spider-Verse Story рассказывает о Майлзе Моралесе, который настолько сильно старается сбалансировать обязанности обычного школьника и спасителя Нью-Йорка, что ловит паническую атаку. В конечном итоге супергерой понимает, что обратиться за помощью может быть таким же смелым поступком, как и защита своего города от зла.

Sony надеется, что после просмотра зрители начнут более серьёзно относиться к своему ментальному здоровью и обсуждать свои проблемы с близкими.