Стримы и клипы с меткой «Азартные игры» на Twitch больше недоступны зрителям из России

27 марта пользователи Twitch сообщили, что стримы, клипы и записи трансляций с пометкой «Азартные игры» больше недоступны для просмотра зрителям из России. При попытке открыть стрим всплывает предупреждение, что данный контент «недоступен из-за вашего возраста и/или региона».

Фото: Twitch

Напомним, осенью 2022 года руководство Twitch объявило о запрете транслирования казино, слотов и прочих азартных игр на платформе. Затем, весной 2023 года, в РФ заблокировали на Twitch стримы в категории «Виртуальное Казино».

Ранее депутат Государственной Думы Светлана Журова заявила, что рано или поздно в России появится свой аналог Twitch. Она отметила, что это будет возможно благодаря быстрому развитию цифровых сервисов в стране.