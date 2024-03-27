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Звезда «Дюны» Остин Батлер сыграет в триллере «Пойман на воровстве» Даррена Аронофски

Звезда «Дюны» Остин Батлер сыграет в триллере «Пойман на воровстве» Даррена Аронофски
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Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда «Дюны» и «Властелинов воздуха» Остин Батлер сыграет главную роль в новом фильме Даррена Аронофски. Лента получила название Сaught Stealing («Пойман на воровстве») и будет снята в жанре криминального триллера.

Сюжет картины основан на одноимённой книге писателя Чарли Хьюстона. Она рассказывает о бывшем бейсболисте, который погружается в криминальный мир Нью-Йорка 1990-х. Произведение было опубликовано в 2004 году.

Сценарий для ленты напишет сам Чарли Хьюстон. Дистрибьютором картины выступит компания Sony Pictures. Детали сюжета, остальной каст и сроки начала съёмочного процесса неизвестны.

Дата выхода ленты «Пойман на воровстве» пока не раскрывается.

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