Джек Блэк считает, что по Red Dead Redemption получился бы отличный фильм

Джек Блэк в недавнем интервью изданию GamesRadar+ поговорил про игровые экранизации. По словам актёра, по Red Dead Redemption могли бы снять отличный фильм.

Блэк подчеркнул, что до сих пор ни одну игру Rockstar Games не экранизировали, и это странно.

Я не могу поверить, что они ещё не начали снимать фильм ни по одной из игр Rockstar. Ни по GTA, ни уж тем более по Red Dead Redemption. Некоторые видеоигры уже на полпути к тому, чтобы рассказывать истории такого рода, и есть фильмы, которые похожи на видеоигры.

Также актёр высказался на тему более плотного сочетания видеоигр и фильмов. По мнению Блэка, в будущем нужно делать именно такие картины, чтобы радовать разностороннюю аудиторию.

Я думаю, мы движемся в том направлении, где будет больше сочетаний видеоигр и фильмов, и это захватывающе.