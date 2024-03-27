«Он как R2-D2, но с рейтингом «18+»: Джек Блэк — о Железяке в фильме Borderlands

Актёр Джек Блэк в интервью изданию GamesRadar+ немного рассказал о Железяке — своём персонаже в фильме Borderlands. По словам Блэка, больше всего персонаж напоминает ему R2-D2 из «Звёздных войн», но с рейтингом «18+».

Судя по всему, это касается стиля общения Железяки, которые вряд ли будет таким же безобидным и милым роботом, как R2-D2. Ещё актёр отметил, что в восторге от того, что стал частью фильма по такой замечательной игровой вселенной.

Прямо сейчас мы как бы в разгаре ренессанса видеоигрового фильма, и я в восторге от возможности стать его частью.

Фильм Borderlands расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Главные роли в ленте исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Флориан Мунтяну и Джейми Ли Кёртис. Режиссёром ленты выступил Элай Рот.

Премьера фильма в России состоится 8 августа, на день раньше, чем в остальном мире.