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В Overwatch 2 добавят нового героя Авентюру — за него уже можно сыграть

В Overwatch 2 добавят нового героя Авентюру — за него уже можно сыграть
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Разработчики Overwatch 2 из студии Blizzard представили нового героя — Авентюру. С 28 по 31 марта пользователи смогут бесплатно опробовать персонажа.

Полноценно Авентюра появится в игре 16 апреля, вместе с запуском десятого сезона.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Основное оружие героини — мощный бур. С его помощью она сможет проделывать дыры в земле и перемещаться под картой, внезапно выпрыгивая на врагов. Ещё Авентюра умеет создавать шоковую волну, которая отбрасывает и наносит урон противникам на своём пути.

Также благодаря буру персонаж сможет совершить рывок в воздух и начать расстреливать врагов взрывными снарядами. Получить доступ к герою смогут все игроки бесплатно, поскольку недавно авторы тайтла отказалась от привязки персонажей к боевому пропуску.

Подробнее о решении разработчиков
Все герои в Overwatch 2 станут бесплатными с апреля
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