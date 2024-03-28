Call of Duty: Warzone Mobile вышла в российском магазине приложений RuStore

21 марта состоялся релиз Call of Duty: Warzone Mobile — мобильной версии знаменитой королевской битвы. Игра уже доступна на iOS и Android в большинстве стран мира. В России проект можно запустить, создав аккаунт другого региона в App Store и Google Play.

Спустя неделю после выхода игра добралась и до российского магазина приложений для Android — RuStore. Клиент размером 1,8 ГБ уже можно скачать, а его разработчиком числится SingApp. Ранее под этим издательством в российском магазине также вышли Roblox, Reddit, Viber и множество других зарубежных приложений.

Фото: RuStore

На старте в мобильной Call of Duty: Warzone доступны две карты: «Верданск» на 120 человек и «Остров возрождения» на 48 человек. Геймеры также могут сыграть матчи в локациях из других частей Call of Duty, включая Shipment, Scrapyard и Shoot House в различных режимах. Прогресс между Warzone Mobile, Warzone и Modern Warfare 3 общий.