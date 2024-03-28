50 ужасных фильмов от гениальных режиссёров — антирейтинг Rolling Stone

Авторитетное издание Rolling Stone опубликовало список из 50 ужасных фильмов, снятых гениальными режиссёрами. В своём материале редакция портала хотела показать, что даже у великих творцов бывают просчёты по самым разным причинам: от творческих неудач до вмешательства продюсеров.

В список попали многие знаменитые ленты, включая «Чужого 3» Дэвида Финчера, «Двухсотлетнего человека» Криса Коламбуса, «Юнону и Павлину» Альфреда Хичкока. В редакции отметили, что антитоп-50 получился во многом провокационным, а некоторые картины из него нравятся многим зрителям по всему миру. Однако в Rolling Stone считают их провальными на фоне остальных работ постановщиков.

20 ужасных фильмов гениальных режиссёров от Rolling Stone

«Джек» (1996) – Фрэнсис Форд Коппола «Норт» (1994) – Роб Райнер «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — Стивен Спилберг «Психо» (1998) – Гас Ван Сент «Планета обезьян» (2001) — Тим Бёртон «Пираньи 2: Нерест» (1982) — Джеймс Кэмерон «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999) — Джордж Лукас «Амстердам» (2022) – Дэвид О. Расселл «У неё будет ребёнок» (1988) – Джон Хьюз «Гринч — похититель Рождества» (2000) – Рон Ховард «Игры джентльменов» (2004) – Итан Коэн, Джоэл Коэн «Семейка придурков» (1996) – Джон Лэндис «Берта по прозвищу «Товарный вагон» (1972) — Мартин Скорсезе «Джуниор» (1994) – Айвен Райтман «Клуб «Рай» (1986) – Харольд Рэмис «Шлюха» (1995) – Уильям Фридкин «Чужой 3» (1992) — Дэвид Финчер «Хороший год» (2006) — Ридли Скотт «Смерть ей к лицу» (1992) – Роберт Земекис «С какой ты планеты?» (2000) – Майк Николс.

С остальными участниками антитопа можно ознакомиться на сайте Rolling Stone.