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50 ужасных фильмов от гениальных режиссёров — антирейтинг Rolling Stone

50 ужасных фильмов от гениальных режиссёров — антирейтинг Rolling Stone
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Авторитетное издание Rolling Stone опубликовало список из 50 ужасных фильмов, снятых гениальными режиссёрами. В своём материале редакция портала хотела показать, что даже у великих творцов бывают просчёты по самым разным причинам: от творческих неудач до вмешательства продюсеров.

В список попали многие знаменитые ленты, включая «Чужого 3» Дэвида Финчера, «Двухсотлетнего человека» Криса Коламбуса, «Юнону и Павлину» Альфреда Хичкока. В редакции отметили, что антитоп-50 получился во многом провокационным, а некоторые картины из него нравятся многим зрителям по всему миру. Однако в Rolling Stone считают их провальными на фоне остальных работ постановщиков.

20 ужасных фильмов гениальных режиссёров от Rolling Stone

  1. «Джек» (1996) – Фрэнсис Форд Коппола
  2. «Норт» (1994) – Роб Райнер
  3. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — Стивен Спилберг
  4. «Психо» (1998) – Гас Ван Сент
  5. «Планета обезьян» (2001) — Тим Бёртон
  6. «Пираньи 2: Нерест» (1982) — Джеймс Кэмерон
  7. «Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999) — Джордж Лукас
  8. «Амстердам» (2022) – Дэвид О. Расселл
  9. «У неё будет ребёнок» (1988) – Джон Хьюз
  10. «Гринч — похититель Рождества» (2000) – Рон Ховард
  11. «Игры джентльменов» (2004) – Итан Коэн, Джоэл Коэн
  12. «Семейка придурков» (1996) – Джон Лэндис
  13. «Берта по прозвищу «Товарный вагон» (1972) — Мартин Скорсезе
  14. «Джуниор» (1994) – Айвен Райтман
  15. «Клуб «Рай» (1986) – Харольд Рэмис
  16. «Шлюха» (1995) – Уильям Фридкин
  17. «Чужой 3» (1992) — Дэвид Финчер
  18. «Хороший год» (2006) — Ридли Скотт
  19. «Смерть ей к лицу» (1992) – Роберт Земекис
  20. «С какой ты планеты?» (2000) – Майк Николс.

С остальными участниками антитопа можно ознакомиться на сайте Rolling Stone.

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