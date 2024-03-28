В Дании стартовал плей-офф первого чемпионата мира по Counter-Strike 2

В столице Дании начинается стадия плей-офф в рамках главного турнира по Counter-Strike 2 — PGL Major Copenhagen 2024. Призовой фонд мэйджора составляет $ 1,25 млн.

Сегодня, 28 марта, на «Роял Арене» пройдут два четвертьфинала с участием российских команд: Cloud9 играет против Team Vitality, а затем Team Spirit сразится с FaZe Clan. В пятницу состоятся ещё два матча 1/4 финала, в субботу — оба полуфинала, а в воскресенье — шоу-матч и финал.

Полное расписание матчей: Российская Team Spirit сыграет с FaZe Clan в четвертьфинале мэйджора по Counter-Strike 2

Прямой эфир на русском языке можно посмотреть бесплатно на Twitch или в плеере ниже.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 (до прошлой осени коллективы играли в предыдущую версию шутера — CS:GO). Призовой фонд составляет $ 1,25 млн.