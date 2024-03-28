Критики неоднозначно оценили фильм «Годзилла и Конг: Новая империя»

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28 марта критики опубликовали обзоры фильма «Годзилла и Конг: Новая империя». Лента рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.

В целом мнения обозревателей разделились: большинство журналистов называют картину эпичным блокбастерам, хвалят спецэффекты и масштабные драки гигантских созданий. Другие критики называют ленту перегруженной событиями, сравнивая фильм с недавней «Годзиллой: Минус один» — не в пользу новинки. Сейчас 60% журналистов рекомендуют «Новую империю» к просмотру.

Фото: Rotten Tomatoes

Отрывки из обзоров фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

«Годзилла и Конг: Новая империя» не лишён недостатков, но когда фильм такой весёлый, то кого это волнует!

Фильм не изобретает велосипед и заставляет вас ждать финальной схватки слишком долго, но, когда существа наконец сталкиваются друг с другом, невозможно не проникнуться картиной.

«Годзилла и Конг: Новая Империя» — это омерзительный фильм, в котором нет ни очарования, ни юмора, ни каких-либо других эмоций. Это бездушная постановка, которая не знает, как правильно демонстрировать человеческих персонажей и монстров.

Примерно в середине фильма я обратился к своему коллеге с отчаянным вопросом: о чём, чёрт возьми, этот фильм?

Премьера фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» состоялась 27 марта. До России лента доберётся уже 1 апреля с помощью неофициальных показов.