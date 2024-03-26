В российских кинотеатрах с 1 апреля начнут показывать «Годзилла и Конг: Новая империя»

В России появились первые предложения о продаже билетов на сеансы нового фильма про Годзиллу — «Годзилла и Конг: Новая империя». Картину можно будет оценить уже 1 апреля в кинотеатрах Москвы — всего через три дня после мирового релиза, который ожидается 27 марта.

Как и в случае с другими голливудскими блокабастерами, прокат «Годзиллы и Конга» — неофициальный и оформлен как предсеансовое обслуживание. При этом фильм будут показывать с официальным русскоязычным дубляжом для стран СНГ.

По сюжету «Новой империи», Кинг Конг и Годзилла должны будут объединить усилия, чтобы вместе справиться с новой напастью. В картине сыграли Ребекка Холл («Престиж»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Рэйчел Хаус («Тор: Рагнарёк»).