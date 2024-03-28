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Cloud9 проиграла Vitality и покинула мэйджор по CS 2 в Копенгагене

Cloud9 проиграла Vitality и покинула мэйджор по CS 2 в Копенгагене
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Российский состав Cloud9 по Counter-Strike вылетел с чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024.

Команда Кирилла Boombl4 Михайлова в четвертьфинале уступила европейской Team Vitality. Действующие чемпионы мира оказались сильнее «облачных» на двух картах — Inferno (13:8) и Anubis (13:2).

CS 2. PGL Major Copenhagen 2024 . 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Cloud9

В результате C9 заняла 5–8 место по итогам мэйджор-турнира и заработала $ 45 тыс. В свою очередь, Vitality проходит в полуфинал и в субботу сыграет с сильнейшим пары Team Spirit – FaZe Clan. Этот матч стартует на «Роял Арене» в эти минуты.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 (до прошлой осени коллективы играли в предыдущую версию шутера — CS:GO). Призовой фонд составляет $ 1,25 млн.

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