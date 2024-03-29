Милли Бобби Браун рассказала, что в принципе почти не смотрит кино

Актриса Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», дала интервью газете The Sun и рассказала про то, как она относится к просмотру фильмов в принципе.

По словам актрисы, они почти совсем ничего не смотрит. Более того, Милли не нравятся фильмы, в которых она снимается, но исключительно из-за себя в них.

Я практически не смотрю фильмы. Люди подходят ко мне и говорят: «Тебе обязательно стоит посмотреть этот фильм, он изменит твою жизнь», а я в ответ: «Как долго мне придется его смотреть?». Мы с моим мозгом не любим смотреть даже собственные фильмы, что уж там.

Увидеть Милли Бобби Браун можно будет в пятом и финальном сезоне «Очень странных дел», который выйдет не раньше середины 2025 года.