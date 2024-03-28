«Холоп»: разбираем монгольский ремейк нашумевшего российского фильма

В 2019 году российский прокат покорил «Холоп» Клима Шипенко, а в марте 2024-го в топы неожиданно ворвалась монгольская адаптация режиссёра Мунхбата Дашзэвэга. Есть ли у картин что-то общее и получилось ли у новых создателей превзойти оригинал? Попытаемся разобраться.

«Холоп: Однажды в Монголии»: информация о фильме

Название: «Холоп: Однажды в Монголии»

Режиссёры: Мунхбат Дашзэвэг

Актёры: Батбаяр Номин, Одхуу Тэмуужин, Шадав Доржсурэн и другие

Жанр: комедия, мелодрама

Страна: Монголия

Видео доступно на YouTube-канале «Новинки в Сети». Права на видео принадлежат «Эмоци Продакшн».

«Холоп: Однажды в Монголии»: где смотреть

Фильм доступен в онлайн-кинотеатрах Start и «Кинопоиск».

Двое из ларца

Сюжет фильмов абсолютно идентичен: избалованный сын местного магната живёт свою лучшую жизнь и не заботится о проблемах, которые он доставляет окружающим и отцу. Устав решать проблемы, которые создаёт его отпрыск, папа идёт на решительные меры и отправляет его на пять столетий назад для исправления.

Сравнивать два фильма с точки зрения развития сюжета не имеет никакого смысла — они близнецы. Похоже всё: диалоги, кадровка и даже игра актёров. Несколько раз за фильм мне хотелось включить в параллели оригинал, чтобы сравнить синхронность кадров. Однако создателям «Однажды в Монголии» всё равно удалось удивить.

Монгольский холоп Фото: «Эмоци Продакшн»

Монгольская изюминка

Светская жизнь двух мажоров — Гриши и Дамирана — очень похожа: топовые клубы, дорогие тачки, пренебрежительное отношение к полиции и обслуживающему персоналу. Улан-Батор и Москва в кадре очень похожи и поддерживают уровень роскоши и вседозволенности, и даже сразу непонятно, что это правда два разных города.

И Милош Бикович, и Одхуу Тэмуужин качественно вызывают отвращение и презрение в первой половине фильма, гротескно подсвечивая первопричины такого поведения.

Если же мы говорим про сюжетную линию прошлого, то тут монгольские коллеги постарались на славу. Не могу сказать, что антураж российской деревни был плох, но средневековая Монголия по настоящему красива. Бескрайние степи, домики в азиатском стиле, прекрасные традиционные монгольские костюмы добавляют аутентичности картине.

Герой с возлюбленной Фото: «Эмоци Продакшн»

На Руси барыня, в Монголии — госпожа

Сравнивать игру российских и монгольских актёров тяжело. У Шипенко можно увидеть целую плеяду известных и талантливых актёров, за плечами которых не один десяток работ, и российскому зрителю очевидно есть с чем сравнивать.

Почти все же актёры монгольской картины совершенно неизвестны русскому зрителю. Возможно, они звёзды на родине, но на оценке фильма это никак не отображается.

Хочется сказать, что российская актёрская команда отыграла гораздо лучше своих коллег. Возможно, сказалась определённая свобода в выборе действий (так как фильм был оригинальным и было куда развернуться). Мне же казалось, что актёры у Дашзэвэга как будто скованы копированием эмоций и характеров своих предшественников и совсем не играют, а скорее подражают, не добавляя оригинальности — вот ключевая проблема адаптации, отсутствие чего-то своего.

Актёры, играющие роли второго плана, временами откровенно переигрывали или как будто сами не верили в то, что говорят или делают. То, что в России кажется смешным, здесь выглядит скорее абсурдно и неправдоподобно.

Наказание Фото: «Эмоци Продакшн»

Кажется, что с учётом исторических отличий наших стран наверняка можно было бы добавить сюжетных поворотов, более свойственных монгольским общинам, но, видимо, создатели не ставили себе такой цели.

«Холоп: Однажды в Монголии»: стоит смотреть?

Безусловно, если вам понравился оригинал, то и монгольская версия тоже не разочарует. Однако, кроме национальных костюмов и степей, фильм вряд ли предложит что-то концептуально новое и необычное.

Актёрская игра вряд ли порадует, но это будет неплохой вариант для тех, кто хочет снова погрузиться в эту историю. Однако для тех, кто не смотрел российскую картину, это будет интересный вариант фильма на вечер.

Оценка «Холоп. Однажды в Монголии» — 6 из 10

Понравилось

красивые проработанные традиционные костюмы

интересный сюжет для тех, кто не смотрел оригинал

Не понравилось

слабая актёрская игра

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