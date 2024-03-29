В экранизации «Обезьяны» Стивена Кинга сыграют Элайджа Вуд и Татьяна Маслани

Издание Deadline сообщило, что к актёрскому составу фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга присоединились Элайджа Вуд, известный по «Властелину колец», и Татьяна Маслани, сыгравшая в «Женщине-Халк».

Ещё в ленте сыграли Тео Джеймс, Роан Кэмпбелл, Сара Леви и другие актёры.

Картина выступит экранизацией рассказа Кинга и расскажет про братьев близнецов Хэла и Билла, которые обнаруживают на чердаке старую игрушку своего отца. После этого вокруг них начинает происходить серия ужасных смертей. Братья решают выбросить обезьяну и жить дальше, с годами отдаляясь друг от друга. Спустя много лет череда новых смертей заставляет их объединить силы.

Продюсером фильма выступит Джеймс Ван. Даты выхода у него пока нет.