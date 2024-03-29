В Dragon's Dogma 2 добавили опцию новой игры и исправили баги

Capcom объявила о выпуске первого крупного патча для Dragon's Dogma 2 с релиза. Самым главным нововведением, пожалуй, стала опция новой игры. Теперь геймеры смогут начать новое прохождение при существующих сохранениях.

Ранее игроки жаловались на отсутствие возможности начать новую игру при наличии существующего сохранения, но теперь это возможно. Ещё авторы дали возможность игрокам пройти квест с приобретением жилища раньше, чем было до этого.

Другие изменения

Количество предметов «Искусство метаморфозы» в инвентаре подняли до 99

На PS5 добавили возможность отключить размытие, трассировку лучей и ограничить частоту кадров до 30

На ПК улучшили качество технологии DLSS и устранили ошибку с некачественными моделями персонажей.

Апдейт пока что вышел только на PS5 и ПК, до Xbox он доберётся позже.