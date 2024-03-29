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Хакеры нашли новый способ взлома iPhone с помощью уведомлений

Хакеры нашли новый способ взлома iPhone с помощью уведомлений
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Компания Apple постоянно улучшает алгоритмы безопасности в своих устройствах, однако хакеры постоянно находят новые способы для взлома обычных пользователей. Специалист по кибербезопасности Брайан Кребс столкнулся с новой уловкой злоумышленников, с которой ему пришлось разбираться лично.

Уязвимость связана со сбросом пароля — мошенники отправляют сотни уведомлений о смене пароля на iPhone. При нажатии кнопки «сбросить» тут же звонит якобы сотрудник поддержки Apple и вынуждает сообщить ему новый пароль. При этом у человека на проводе уже заготовлена информация о пользователе: его электронная почта, дата рождения, место проживания и номер телефона.

Специалист по кибербезопасности отметил, что попасть на такую уловку очень просто: после появления множества уведомлений о сбросе пароля легко поверить в то, что с тобой свяжется поддержка Apple. Он заявил, что компании необходимо пересмотреть схему восстановления аккаунта в случае подобных атак, ведь для такого взлома достаточно знать либо электронную почту, либо номер телефона человека.

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