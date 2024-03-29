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Стали известны регионы России, где пройдёт тестирование сетей 5G

Стали известны регионы России, где пройдёт тестирование сетей 5G
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Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ ) определила зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

Пилотные зоны для тестирования 5G запустят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В зонах тестирования будут использоваться российские базовые станции.

Кроме того, по решению ГКРЧ будет создана специальная рабочая группа для исследования возможности выделения полос частот для создания гибридных сетей связи. Они позволят объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на мобильных устройствах.

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