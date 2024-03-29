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Стартовал британский сериал «Джентльмен в Москве» с Юэном Макгрегором

Стартовал британский сериал «Джентльмен в Москве» с Юэном Макгрегором
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29 марта в онлайн-кинотеатре Paramount Plus состоялась премьера сериала «Джентльмен в Москве» по мотивам романа-бестселлера Амора Тоулза. В первый сезон войдёт восемь эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам.

Видео доступно на YouTube-канале ShowTime. Права на видео принадлежат ShowTime.

Шоу расскажет историю вымышленного графа Александра Ростова, который после революции 1917 года лишился своего состояния, а позже был арестован. В итоге он избегает казни и оказывается на чердаке роскошного отеля в Москве, где начинает новую жизнь.

Главные роли в сериале исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны») и Мэри Элизабет Уинстед («Скотт Пилигрим против всех»). Шоураннером выступил режиссёр Сэм Миллер, известный по «Чёрному зеркалу» и «Сквозь снег».

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