Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кристофер Нолан получит рыцарский титул в Великобритании и станет сэром

Кристофер Нолан получит рыцарский титул в Великобритании и станет сэром
Комментарии

Англо-американский режиссёр Кристофер Нолан получит рыцарский титул в Великобритании и станет сэром Кристофером Ноланом. Вместе с постановщиком «Оппенгеймера», «Тёмного рыцаря» и других знаменитых фильмов награду получит его жена — продюсер всех его последних лент Эмма Томас. После церемонии она станет дамой-командором.

Кристофер Нолан и Эмма Томас получат почётные титулы за выдающиеся заслуги перед кинематографом. Помимо кинодеятелей, награды удостоится и Тед Сарандос, глава Netflix. Топ-менеджер поблагодарил британское правительство за оказанную честь и отметил, что Великобритания остаётся отличным местом для инвестиций в кино.

Ранее почётного титула также удостоились и другие кинодеятели, включая Стивена Спилберга и Анджелину Джоли.

Материалы по теме
Кристофер Нолан получил за «Оппенгеймера» $ 72 млн — это крупнейший гонорар в истории кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android