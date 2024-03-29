Аниме со стильной рисовкой «Кот-призрак Андзу» выйдет в России в августе

Представители кинокомпании «Пионер» объявили, что аниме со стильной рисовкой «Кот-призрак Андзу» выйдет в России в августе. Точная дата начала показов в кинотеатрах страны пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале GKIDS Films. Права на видео принадлежат Shin-Ei Animation/Miyu Productions.

Согласно синопсису, отец 11-летней девочки Карин привёз её домой дедушке — монаху из маленького японского городка. Затем дедушка просит Анзу — своего весёлого и отзывчивого, хотя и довольно капризного кота-призрака — присмотреть за Карин.

Созданием анимационной ленты занимаются японская студия Shin-Ei Animation и французская Miyu Productions. Режиссёром проекта выступил Ёко Куно, а сценаристом — Синдзи Имаока.