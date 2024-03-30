Расписание выхода серий второго сезона сериала «Дом дракона»
Премьера второго сезона сериала «Дом дракона» состоится 16 июня. Продолжение шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max. Во втором сезоне будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом.
Расписание выхода серий второго сезона «Дома дракона»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 июня
|2-я серия
|23 июня
|3-я серия
|30 июня
|4-я серия
|7 июля
|5-я серия
|14 июля
|6-я серия
|21 июля
|7-я серия
|28 июля
|8-я серия
|4 августа
«Дом дракона» рассказывает о династии Таргариенов на континенте Вестерос. Действие происходит почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств.
В актёрский состав второго сезона всё так же войдут Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Ева Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл и другие.
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