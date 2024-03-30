Расписание выхода серий второго сезона сериала «Дом дракона»

Премьера второго сезона сериала «Дом дракона» состоится 16 июня. Продолжение шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max. Во втором сезоне будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом.

Расписание выхода серий второго сезона «Дома дракона»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 16 июня 2-я серия 23 июня 3-я серия 30 июня 4-я серия 7 июля 5-я серия 14 июля 6-я серия 21 июля 7-я серия 28 июля 8-я серия 4 августа

«Дом дракона» рассказывает о династии Таргариенов на континенте Вестерос. Действие происходит почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств.

В актёрский состав второго сезона всё так же войдут Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Ева Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл и другие.