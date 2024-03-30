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Сериал «Дом дракона (2024) от HBO: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий второго сезона сериала «Дом дракона»
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Премьера второго сезона сериала «Дом дракона» состоится 16 июня. Продолжение шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max. Во втором сезоне будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом.

Расписание выхода серий второго сезона «Дома дракона»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 июня
2-я серия23 июня
3-я серия30 июня
4-я серия7 июля
5-я серия14 июля
6-я серия21 июля
7-я серия28 июля
8-я серия4 августа

«Дом дракона» рассказывает о династии Таргариенов на континенте Вестерос. Действие происходит почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств.

В актёрский состав второго сезона всё так же войдут Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Ева Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл и другие.

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