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Второй сезон сериала Дом дракона (2024): дата выхода, когда выйдет, премьера

Вышли сразу два тизера второго сезона «Дома дракона» — премьера 16 июня
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Холдинг HBO поделился сразу двемя тизерами второго сезона «Дома дракона». В роликах представили две противоборствующие силы шоу: во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен. Премьера продолжения состоится уже 16 июня.

Сторона Алисенты Хайтауэр

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Сторона Рейниры Таргариен

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, выход которого состоится не раньше 2025 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

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