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Режиссёр «Аннигиляции» и «Падения империи» не планирует снимать новые фильмы

Режиссёр «Аннигиляции» и «Падения империи» не планирует снимать новые фильмы
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Английский режиссёр Алекс Гарленд, постановщик «Аннигиляции» и грядущего «Падения империи», подтвердил, что планирует завязать с режиссурой. В интервью изданию The Guardian кинодеятель заявил, что в ближайшем будущем он точно не вернётся к постановке.

Дело в том, что Гарленд потерял страсть к режиссуре как таковой и планирует сфокусироваться в первую очередь над написанием сценариев.

Я не планирую возвращаться к режиссуре в обозримом будущем.

За свою карьеру Алекс Гарленд снял сериал «Программисты» и четыре фильма: «Из машины», «Аннигиляция», «Род мужской» грядущее «Падение империи» — ленту про гражданскую войну в США. Премьера ленты в России состоится 11 апреля — за сутки до релиза по всему миру.

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