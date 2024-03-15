«Это идеальное кино»: появились первые отзывы на фильм «Падение империи» с Кирстен Данст

В Сети стали потихоньку появляться первые отзывы на боевик «Падение империи» Алекса Гарленда. Посмотревшие в полном восторге от картины. Это не полноценные рецензии — они появятся позже. Это просто первые впечатления посмотревших.
В издании The Hollywood Handle назвали картину шедевральной. По словам критика, в ленте идеально всё: от сюжета до нарастающего напряжения и атмосферы.
Фильм «Падение империи» безумен и шедеврален. Это лучший фильм года. Он идеальный. Захватывающий портрет того, что происходит на территории войны, и насколько это может быть трагично. Это ужасно, вы будете находиться в напряжении весь фильм.
Журналист Джейсон Козларич тоже назвал ленту шедевром. Он посоветовал ничего не ждать от фильма и как можно быстрее сходить на него в кино.
«Падение империи» Алекса Гарленда — шедевр. Моё сердце постоянно колотилось, а челюсть была на полу в финальном акте. Избавьтесь от любых ожиданий и посмотрите это в самом большом кинотеатре.
И другие критики тоже остались от картины в восторге.
Это лучший фильм Алекса Гарленда. Захватывающий от начала до конца, это чувственный взгляд на военную журналистику, очень своевременный и устрашающий.
Этот фильм — жёсткое олицетворение американской мечты. Эмоциональный опыт, сопровождённый невероятной кинематографией, выдающейся игрой и мощным посланием о возможном будущем.
Вместе с Кристен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.
Премьера фильма состоится в России 11 апреля.
Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат A24.