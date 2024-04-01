В «Телеграм» добавили возможность зарабатывать на показе рекламы, но не для России

Ещё в конце февраля стало известно, что владельцы каналов в «Телеграме» начнут зарабатывать на показе официальной рекламы. Так и случилось — с 31 марта этого года в мессенджере появилась монетизация для каналов, чья аудитория превышает 1 тыс. человек.

Примечательно, что получать 50% дохода от рекламы смогут владельцы каналов всех стран, кроме России, Украины, Израиля и Палестины.

Помимо этого нововведения, в мессенджере также появилась возможность указать в профиле часы работы и адрес своей компании, а также отметить её местоположение на карте. Также добавили различные чат-боты для бизнеса, цветные теги с названиями папок для бизнеса или подпиской Premium и возможность добавления собственного текста и стикера на страницу пустого чата, в котором пока нет ни одного сообщения.