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В ремейке Silent Hill 2 будут жестокие сцены и близкий к сексуальному контент

В ремейке Silent Hill 2 будут жестокие сцены и близкий к сексуальному контент
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СМИ обратили внимание, что ремейку Silent Hill 2 выдали возрастной рейтинг ESRB — это саморегулирующая организация, которая присваивает возраст и контент-рейтинги видеоиграм в Северной Америке.

Судя по выданному рейтингу Mature, в тайтл смогут сыграть все геймеры от 17 лет. Подобный рейтинг выдавали Mortal Kombat 1, Elden Ring, ремейку System Shock и другим тайтлам.

Судя по описанию, в ремейке геймеров ждёт реалистичная стрельба с криками боли и эффектами разбрызгивания крови. В некоторых сценах изображены большие пятна крови и части тела врагов, сшитые вместе. Что касается другого, то в ремейке появятся некоторые материалы, наводящие на размышления сексуального характера. К примеру, плакаты с изображением женщин в откровенных нарядах и диалоги, намекающие на сексуальность или сексуальное насилие.

По слухам, ремейк Silent Hill 2 должен выйти в мае этого года.

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