Приключение на века: какой получилась Dragon's Dogma 2. Обзор нового хита Capcom

Capcom — одна из тех компаний, которые максимально бережно и уважительно относятся к своему наследию. Вышедшая больше 12 лет назад Dragon’s Dogma просто технологически не могла быть той игрой, которую себе придумали её авторы — и расширение Dark Arisen не могло сильно улучшить ситуацию. А вот в началу 2024 года разработчики постарались представить экшен, которым Dragon’s Dogma должна была быть изначально.

Dragon’s Dogma 2 — это не столько продолжение, сколько развитие заложенных в оригинал идей. Вы не обязаны проходить первую часть, чтобы получить подлинное удовольствие от сиквела. Как и в Baldur’s Gate 3, цифра в наименовании нужна во многом для галочки. Да, у серии есть немало поклонников, но продолжение — это видно уже сейчас — привлечёт к Dragon’s Dogma куда большую новую аудиторию.

И этим игрокам почти наверняка всё очень понравится.

Dragon's Dogma 2: информация об игре

Название: Dragon's Dogma 2

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Capcom

Издатель: Capcom

Дата выхода: 22 марта 2024 года

Жанр: экшен, приключение, RPG

Релиз в России: нет

Перевод на русский язык: да, текст и субтитры

Dragon's Dogma 2: как играть

Хоть официально игра не вышла в России, игроки на ПК могут свободно купить ключ для активации в российском Steam, а владельцы консолей могут взять диск или приобрести экшен в другом регионе PS Store и Microsoft Store.

Игра переведена на русский язык — ошибки встречаются, но крайне редко.

Видео доступно на YouTube-канале Capcom. Права на видео принадлежат Capcom.

Сюжет для обычного героя

Тронный зал наполнен толпой, и мужественный воитель, захватывая всеобщее внимание, провозглашает прекрасную весть. У них появился новый король, новый Восставший, а значит, эпохе упадка в Вермонте приходит конец. Толпа ликует, а прекрасное видение заканчивается.

За много миль от столицы, в темнице грязной шахты, в себя приходит герой. Человек или «каджит» (антропоморфный кот или кошка), внешность, имя и таланты которого выбирает сам игрок. Будучи никем и находясь практически на дне, не имея за душой практически ничего, мы обретаем путь вверх, к желанной свободе… И к пророчеству, исполнение которого может сделать нас величайшим героем современности.

Dragon’s Dogma 2 начинается так, как не стартуют многие западные игры, претендующие на эпичность или зрелищность. Нет, вы не увидите больших баталий, но шаг за шагом приблизитесь к тому, чтобы оказаться в самом сердце этой истории. Давайте постепенно к самому важному перейдём и мы.

Политические интриги с первых кадров Фото: Capcom

Критиков и игроков поразил редактор персонажа, позволяющий создать буквально любого человека или «кота». Да, здесь нет эльфов, рептилий, полуорков и прочих фантастических тварей, но подобное разнообразие рас было бы не обосновано с точки зрения сюжета. Готовьтесь провести здесь не меньше пары часов, если хотите всю жизнь наслаждаться лицом Джареда Лето, Леонардо Ди Каприо или Тома Хиддлстона. Меняя размеры разных частей его тела, влияя на растительность, шрамы, узоры… Или доверьтесь игре и выберите того, кого вам предложит сама Dragon’s Dogma 2.

Более осмысленно предстоит подходить к выбору «специализации» вашего героя. Кем вы хотите быть: мужественным рыцарем, ловким лучником, умелым магом или быстрым вором?

Изначальное решение можно будет изменить по ходу игры, но этот выбор определит как минимум начальные этапы геймплея. Я проходил Dragon’s Dogma 2 за лучника, но осознал, что куда веселее было бы играть за бойца ближнего боя. Как минимум из-за того, как ловко они могут в нужный момент взобраться на спину монстров и нанести им чудовищный урон.

Бестиарий тут классический Фото: Capcom

В рамках каждого класса есть дополнительные категории, позволяющие определить стиль игры. К примеру, выбрать для оружия навык, делающий лучника прекрасным снайпером или просто бойцом, эффективно поражающим единичные цели. Другая крайность — пойти в сторону «управления толпой» и атаковать массово сразу группы противников. Это если говорить только о лучниках. Аналогичная система реализована для вора, мага, бойца и других классов.

Причём выбор игрока действительно влияет на прохождение, и не только на успех или неудачу в битвах, но и на диалоги. Не стоит забывать, что при всей своей сюжетной простоте в Dragon’s Dogma 2 есть масса прекрасных персонажей: мужественных и милых мужчин, сексуальных и заботливых женщин… И кое-кто из них захочет быть для вас кем-то большим, чем просто друг или подруга. И если вы хотите добиться романтических отношений, не забывайте быть с ними чуть более добрыми, чем требуют нормы этикета, и делать подарки.

Но коль скоро мы говорим о красоте отдельных персонажей, отметим обратную сторону этой медали. Актёрская работа в Dragon’s Dogma 2 как минимум сомнительная — в английском дубляже точно (про японский заикаться не стану). Но на английском вы услышите одинаковые интонации и от умирающего в мучениях, и от готовящегося к рискованной авантюре. И есть в этом какой-то странный диссонанс: между тем, что вы видите, и тем, что вы слышите.

Природные пейзажи Фото: Capcom

И чтобы закончить с нарративной частью, добавим: да, сюжет в Dragon’s Dogma 2 есть, но он такой же прямой, как стрела, выпущенная вашим лучником в сторону приставучей гарпии. Не стоит ждать от него откровений, ведь главное в этой игре Capcom совсем другое.

Dragon’s Dogma 2 — это игра об атмосфере и геймплее. И после многих часов, проведённых в ролевом экшене, вряд ли вы сами решите, с чем Capcom справилась лучше. Потому что и то, и другое — выше всяких похвал.

Мир для настоящих приключенцев

Мир Dragon’s Dogma 2 кажется одновременно и очень большим, и таким уютным. Открываешь карту, смотришь, куда предстоит держать дорогу, и сердце замирает в предвкушении часа или даже двух часов пути. И в то же время стоит лишь выйти за пределы городков – и вы ощущаете плотность мира: как много здесь всего на условный квадратный километр. И как же здесь красиво!

Леса и холмы, речушки и озёра, горы, с которых открываются прекрасные виды. Где-то, никого не стесняясь, разгуливают враги. Там, бродя по дороге, навстречу идёт путник, готовый, если того захочет игрок, составить компанию главному герою (в Dragon’s Dogma 2 наших соратников называют «пешками»). А вот посреди горы незаметно для окружающих притаился вход в пещеру, закрытый камнями…

Взглянуть есть на что Фото: Capcom

Игрок может не раз удивиться, насколько прекрасно в Dragon’s Dogma 2 реализовано взаимодействие с окружением. Речь не столько о городах, сколько о природе, её камнях, разрушаемых мостиках, потоках воды и не только. Наш герой невероятно прыгуч и ловок, он способен не только уничтожать, но и созидать (места для призыва пешек), переносить вещи или кидаться предметами или даже спутниками. И как бы безумно ни звучало последнее, иногда без этого не обойтись. Фантазия ограничена только вами.

Причём взаимодействие с миром постоянно преподносит сюрпризы, и если действовать с умом — прохождение станет не только проще, но и гораздо веселее! В конце концов, вам предстоит сражаться не только с простенькими гоблинами, но и с гигантскими «многофазовыми» тварями вроде грифонов, циклопов или драконов, одолеть которых можно только с помощью друзей… И находки.

Грифоны — стартовые враги Фото: Capcom

Путешествовать по миру на своих двоих предстоит немало. Здесь есть телепортация, но очень ограниченная и затратная — это не «Скайрим» с его быстрыми перемещениями куда угодно, если рядом нет врагов. Есть в Dragon’s Dogma 2 и перемещения на транспорте, во время которых на вас могут напасть враги. Получается быстро и дёшево, но есть шансы остаться посреди неизвестной зоны с разрушенной повозкой.

Заметно быстрее, чем топать на своих двоих, делая остановки возле костра, чтобы не идти опасной ночью, пользуясь лишь небольшим фонарём. Причём никто не гарантирует вашему герою и его спутникам безопасного отдыха, ведь ночью могут просто набрести на вас… Всегда будьте готовы к схватке,

Тут есть и красивые героини Фото: Capcom

Герой и его друзья

Выполняя задания и уничтожая монстров, герой набирает очки, требуемые для повышения уровня или, например, получения новых навыков. Разработчики позаботились, чтобы уровень игрока действительно имел значение: не стоит сразу бежать в опасные регионы, но ранее недоступные места окажутся безмятежными и простыми, когда вы немного прокачаетесь.

Да, всё это фундамент многих RPG, но в Dragon’s Dogma 2 вы будете испытывать искреннее удовольствие, когда с ростом уровня будут расти ваши показатели. Причём не на скромные +1 или +2, а сразу +15 или +20. Вы буквально чувствуете, что становитесь сильнее с каждым часом игры. При этом вы всегда сможете обратиться к специалистам, чтобы дополнительно прокачать своего героя, избрав для него куда более продвинутые тактики ведения боя.

Но даже один сильный герой не сможет пройти далеко по сюжету без помощи напарников. Тех самых пешек, которых мы можем нанимать как в реальном мире, так и в альтернативной реальности благодаря разлому. Это NPC разных классов и уровней, а также со своим характером (влияющим прежде всего на поведение в бою). Рядом с героем всегда должны быть те, кто прикроет его, восстановит энергию или подлечит. Играете за лучника? Обзаведитесь танком. Любите бежать вперёд с мечом наголо? Без мага никуда. И так далее.

Dragon's Dogma 2 Фото: Capcom

Пешки крайне важны и для мирного времяпрепровождения. Они могут быть забавными собеседниками, отвлекающими вас от грустных мыслей во время тяжёлого перехода. Их глаза окажутся зоркими, и пешки подскажут, если рядом находится что-то ценное или заслуживающее внимания. Может быть, тут скрывается сокровище, башня или спрятанная от посторонних взглядов лестница? Пешки подскажут!

Они окажутся верными помощниками и во время сбора ресурсов. Или при коллекционировании всевозможных предметов. Не нести же всё лишь на своих плечах. Выносливость героя будет улетать с быстротой молнии, поэтому грузы лучше распределять равномерно, не забывая следить за возможностями каждого героя отряда. Не забываем мы и о прокачке союзников, улучшении их экипировки или покупке новых вещей. Денег в Dragon’s Dogma 2 безумно много. Не стоит нести их мёртвым (пусть и невесомым) грузом — вложитесь в себя или своих друзей.

У героя есть даже любовный интерес Фото: Capcom

Dragon's Dogma 2: стоит играть?

Dragon’s Dogma 2 оказалась не идеальным, но безумно увлекательным и красивым ролевым экшеном, способным подарить вам великолепные десятки часов игры. Многие часы блужданий по миру. И невероятное число неожиданных ситуаций, столкновений с разнообразными противниками и покорений вершин, нахождений секретов и погружений на всё более глубокое дно темнейших пещер.

Capcom, снимаю шляпу. Вы снова смогли сделать то, что окажется в памяти игроков на долгие и долгие годы. И теперь, когда обзор написан — самое время вернуться в живописный и опасный мир Dragon’s Dogma 2 и отправиться в новое приключение!

Оценка Dragon's Dogma 2 — 8,5/10

Понравилось

Боевая система и классы

Действительно полезные пешки

Редактор персонажа

Красивые пейзажи и NPC

Желание исследовать мир и забыть о сюжете

Атмосфера.

Не понравилось