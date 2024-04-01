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В WhatsApp для Android изменили дизайн — панель навигации переместили вниз

В WhatsApp для Android изменили дизайн — панель навигации переместили вниз
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Разработчики мессенджера WhatsApp представили новый дизайн программы на Android. Основное изменение — панель навигации с вкладками «Чаты», «Статус», «Сообщества» и «Звонки» перенесли в нижнюю часть экрана, добавив к каждой из них специальные значки. Ранее панель долгое время располагалась в самом верху приложения.

Разработчики отметили, что благодаря этому изменению пользоваться приложением стало ещё удобнее. Переключаться между вкладками теперь можно одной рукой, при этом верхняя часть экрана освободилась для других задач, включая чтение чатов.

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Новый дизайн WhatsApp для Android уже доступен большинству пользователей — для этого необходимо загрузить последнюю версию программы в магазине Google Play Store.

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