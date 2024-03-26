В WhatsApp на iPhone появилась функция перемотки видео по двойному нажатию

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили апдейт 24.6.77 для iOS-версии программы. Вместе с обновлением пользователям приложения стала доступная новая функция — возможность перематывать видео двойным нажатием по краю экрана. Опцию можно использовать для перемотки роликов вперёд и назад.

Сейчас функция доступна лишь части пользователей WhatsApp на iPhone и других устройствах Apple — во избежание различных ошибок. В ближайшие недели апдейт станет доступен всем юзерам iOS: для этого необходимо установить последнюю версию программы в магазине App Store.

Совсем скоро в WhatsApp расширят и другую важную функцию — видеостатусы. Сейчас их продолжительность составляет 30 секунд, однако в ближайшие недели их хронометраж увеличат до одной минуты.