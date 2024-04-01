В Dota 2 нашли баг, который переносит вражеского игрока в твою команду во время матча

На прошедших выходных пользователь Reddit под ником immortal_alex сообщил о критической ошибке в Dota 2 — во время матча Ogre Magi из другой команды использовал Mirror Shield в момент ультимейта Juggernaut и смог «переманить» его на свою сторону.

В результате команды доигрывали матч в формате «6 на 4» — Juggernaut так и не смог вернуться к своим союзникам. Повторить баг позднее не получилось, поэтому одни посчитали это исключением, а другие предположили, что ошибку оперативно исправили.

Однако сегодня этот баг смог специально вызвать блогер и стример Дмитрий Finargot Плюснин. Оказалось, что для этого просто нужен Ogre Magi с талантом 30-го уровня и нейтральным предметом Defiant Shell.

Видео доступно на YouTube-канале Finargot. Права на видео принадлежат Finargot/Valve.

По словам Финаргота, при мультикасте Ogre Magi сможет по очереди переманить к себе хоть всех вражеских героев по одному.

Таким образом, баг с возможностью перенести вражеского героя в свою команду существует минимум два дня и до сих пор не исправлен. Valve ситуацию с ошибкой пока не комментировали.